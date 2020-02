Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, ha parlato durante la trasmissione Si Gonfia La Rete sul momento del Napoli e non solo: "Hirving Lozano non è costato quaranta milioni di euro, ma ben 50 tra le varie commissioni. Non escludo che a fine stagione il calciatore possa lasciare Napoli, può essere tra i partenti"