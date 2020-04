Ultime notizie calcio. Un autentico incubo quello che sta vivendo Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta risultato positivo al Coronavirus. L'estremo difensore, che era risultato negativo al secondo tampone, ha contratto nuovamente la malattia come evidenziato dal terzo tampone effettuato. Per fortuna il giocatore orobico risulta in buone condizioni e proseguirà adesso il periodo di lockdown nella propria abitazione di Urgnano.