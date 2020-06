Atalanta-Sassuolo 4-1. Il gol di Djimsiti, l'autorete di Bourabia e la doppietta del centravanti colombiano: la Dea travolge 4-1 la squadra di De Zerbi e blinda il quarto posto. Gasperini espulso al 73' per proteste. Allo scadere il gol di Bourabia su punizione per la rete della bandiera per il Sassuolo. Ora il Napoli è a -12 dall'Atalanta e dal 4° posto.