Atalanta-Napoli è la seconda gara più vista della 13esima di Serie A: ritorno record in Tv per Mazzarri

Notizie calcio. Il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra ha registrato il record di ascoltatori, Atalanta-Napoli è infatti la seconda partita più vista della tredicesima giornata di campionato di Serie A (alle spalle solo di Juve-Inter). Nell’ultima giornata di campionato, Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti tv del campionato italiano, ha conseguito il record di spettatori.

Gli ascolti hanno toccato quota 6,7 milioni, se si considerano anche gli ascolti di Sky. Dazn è stato visto da oltre 5,8 milioni di spettatori complessivi. Come scrive Calcio e Finanza:

Si tratta di 5.682.983 spettatori per le 10 partite singole di campionato, più 148.550 utenti collegati a Zona Gol, che ha trasmesso in contemporanea le due partite delle 15 di domenica, Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa“.

Salernitana-Lazio – 367.120 spettatori

Atalanta-Napoli – 967.456 spettatori

Milan-Fiorentina – 896.843 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Cagliari-Monza – 196.012 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Empoli-Sassuolo – 45.967 spettatori

Frosinone-Genoa – 99.356 spettatori

Roma-Udinese – 578.829 spettatori

Juventus-Inter – 2.121.865 spettatori

Verona-Lecce – 193.307 spettatori

Bologna-Torino – 216.228 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Zona Gol – 148.550 spettatori

TOTALE – 5.831.533 spettatori