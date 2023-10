Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: De Ketelaere recupera e sfida Chiesa-Kean

Ultimissime news Serie A - Arrivate le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, 7ª giornata di Serie A con il recupero in extremis di De Ketelaere, che affianca Lookman in attacco. Djimsiti preferito a Kolasinac in difesa. Per la Juventus la novità è Moise Kean in attacco dal 1', in mediana spazio a Fagioli e sulle fasce Cambiaso preferito a Kostic.

Atalanta-Juventus: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

(3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.