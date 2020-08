Atalanta, Hateboer annuncia l'addio: "Voglio un altro club"

Serie A - “Voglio un altro club”. Senza giri di parole Hans Hateboer. L'esterno dell'Atalanta ha parlato a Voetbal International: “Abbiamo raggiunto in questi anni risultati fantastici ma non penso che possiamo andare oltre. Il ciclo è finito, voglio un altro club. Abbiamo raggiunto il massimo possibile con i quarti di finale di Champions League. Non penso che possiamo far oltre in questo ciclo, almeno per me. Per me i tre anni a Bergamo sono stati fantastici, ma creo che sia giunto il momento di intraprendere una nuova strada. E’ una scelta personale, non c’entra niente l’Atalanta: voglio una nuova esperienza. I calciatori hanno pochi anni di carriera e bisogna fare delle scelte”.