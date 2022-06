Arnautovic-Napoli, Sartori lo blinda: "Per il Bologna è incedibile"

Calciomercato Napoli. Nelle scorse settimane si è palesata l'idea Arnautovic per il Napoli. Il centravanti austriaco del Bologna, seguito anche da Milan e Juventus, arriva da un'ottima stagione, tanto da aver fatto pensare a Giuntoli di poterlo ingaggiare come vice-Osimhen.

Di Arnautovic ne ha parlato Giovanni Sartori, nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna, che ha di fatto blindato il centravanti. Ecco le sue parole raccolte dal Corriere di Bologna:

«Marko è incedibile, nella mia testa ma anche in quella di Saputo e Fenucci. È il giocatore più importante per il Bologna e non è sul mercato: mai dire mai nel calcio, ma ripartiamo da Arnautovic e per quanto mi riguarda è l’unico incedibile».