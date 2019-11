Gazzetta, Schira: "Napoli-Amrabat, intesa con il calciatore! Quinquennale da 1.4 milioni, offerta di 12 al Verona"

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat-Napoli, arrivano aggiornamenti da Nicolò Schiera de La Gazzetta dello Sport sul centrocampista olandese del Verona. Il Napoli prova a chiudere ora l'operazione per averlo a disposizione a giugno. Il calciatore non potrà arrivare a gennaio perché ha già giocato con Bruges e Verona durante la stagione corrente.

Amrabat

Amrabat-Verona, il Napoli prova a chiudere già ora

"Il Napoli in pressing per Sofyan Amrabat: offerti 12 milioni di euro al Verona. Obiettivo chiudere subito per l’estate. Intesa con il centrocampista marocchino per un quinquennale da 1,4 milioni a stagione".