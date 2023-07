Notizie Calcio Napoli - Buona vittoria per il Frosinone.

I laziali, che affronteranno il Napoli nella gara di apertura del prossimo campionato, hanno infatti trovato una nettissima vittoria per 10-0 contro la formazione dell'Equipe Lazio. Per la formazione di Eusebio Di Francesco sono andati in gol: 3’ pt Baez, 11’ pt Marchizza, 15’ pt Cuni, 20’ e 38’ pt Harroui, 36’ pt Selvini, 4’ e 23’ Borrelli, 27’ st Garritano, 35’ st Brescianini.