Alvino: "Con Mertens gettate le basi per il futuro da dirigente, Di Lorenzo unico"

Notizie calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Con Mertens gettate le basi anche per il futuro da dirigente. Juve Milan a porte chiuse? Ora basta, stanno impazzendo e giocando al massacro sulla pelle dei tifosi del calcio. Di Lorenzo tra i migliori colpi del Napoli di sempre, sta dimostrando di essere un calciatore unico e incredibile. Tutti i calciatori devono guardare lui e non perdere mai la speranza".