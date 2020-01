Alvino: "Bisogna rinforzare subito, il Napoli non può perdere altro tempo! Ogni giorno che passa è uno perso"

Notizie calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ogni giorno che passa è un giorno perso in questo mercato. Bisogna dare il prima possibile a Gattuso dei rinforzi. Spero che venga ufficializzato il prima possibile Lobotka, per averlo a diposizione se non alla prima con l'Inter almeno alla seconda con la Lazio. Il Napoli non ha il tempo degli altri anni, deve velocizzare e fare bene subito, non si possono sbagliare gli acquisti".