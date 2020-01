Alvino a CN24: "Il ritorno delle Curve il vero acquisto, in campo solo chi ha veramente voglia di vincere. Con Gattuso si lavora per il futuro"

Napoli notizie calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono molto curioso di vedere a lavoro Lobotka, è un vecchio pallino di Giuntoli. Sono curioso di capire la duttilità del calciatore. Senza il tifo il San Paolo è deprimente. Chi va in campo e vede lo stadio vuoto non può dare il meglio, non sono robot. Il ritorno delle curve è il grande acquisto del mercato di gennaio. Speriamo che con il ritorno del tifo torni anche il Napoli. Spero che Gattuso non sbagli le scelte. Chi è preso dalla multe, dalla compagnia, da altro è meglio che vada in panchina a prescindere dal cognome che indossa. In campo deve scendere chi vuole il bene del Napoli e dei tifosi e che sia libero da altri pensieri. Il Napoli e la società stanno lavorando per il presente e il futuro, ovviamente nei prossimi mesi si faranno altre valutazioni in base a come sta andando la stagione. Ghoulam è clinicamente guarito, ma con la testa non riesce a sbloccarsi. Non tornerà mai più il solito Ghoulam. Ha ancora mercato e troverà una soluzione con il Napoli".