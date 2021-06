Allarme AgCom: "Serie A in streaming su Dazn, si rischia di far crollare i server di Internet"

Serie A news. Oggi La Repubblica Napoli si sofferma sulla nuova stagione di Serie A 2021/2022 e sulla questione dei diritti Tv, con le partite che l'anno prossimo si vedranno tutte in streaming su DAZN, con una qualità migliorata per tutti gli operatori internet, da Tim a Vodafone ecc.

Serie A in streaming

A garantire il diritto dei tifosi di calcio a guardare le partite a prescindere da quale sia la loro connessione internet, è intervenuto anche Giacomo Lasorella, presidente dell'AgCom, l'Autorità Garante per le Comunicazioni. Ma la questione è molto più seria: "Non sarebbe ammissibile che un ospedale avesse dei problemi di navigazione sul web una domenica pomeriggio se nella stessa regione si stanno giocando Juventus-Inter o Roma-Lazio". Insomma, la paura è che con tante persone collegate a internet per guardare le partite, i server potrebbero non reggere, con conseguenze pericolose.

Per questo motivo l’AgCom ha varato ieri un atto di indirizzo che invita Dazn e gli operatori di Internet ad attrezzarsi perché la Rete nazionale regga al test del calcio in diretta. Il problema è che Dazn e gli operatori di Internet dovranno spendere svariati milioni per rispondere alla richiesta di adeguamento tecnico.

news Serie A

Lasorella, presidente AgCom, precisa: "Il calcio in diretta può creare dei problemi, ma noi li abbiamo avvistati con largo anticipo. Nello stesso tempo, lo stress test delle partite live rappresenta una opportunità. Impareremo tutti delle cose nuove, forse avremo qualche giornata difficile, ma alla fine questo asset portante per il Paese ne uscirà rafforzato".