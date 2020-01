Il Mattino - Allan scappa negli spogliatoi, a fine gara ha chiesto immediatamente scusa ai compagni e Gattuso!

Ultimissime calcio Napoli- Al minuto 56, Allan è sostituito da Gattuso in Napoli-Fiorentina. Al suo posto entra il nuovo acquisto Demme. Brutta prestazione del brasiliano che scappa subito via di corsa verso il tunnel che porta agli spogliatoi. Neanche uno sguardo al tecnico e non si ferma in panchina con il resto dei compagni a seguire il resto della partita.

Allan

Calcio Napoli ultime notizie, Allan chiede scusa alla squadra

Come riporta Il Mattino, Allan era arrabbiato con se stesso e a caldo ha avuto quel tipo di reazione. Ha capito di aver sbagliato e poi a fine partita quando il tecnico e la squadra sono rientrati negli spogliatoi ha chiesto scusa subito e la questione si è chiusa al momento. Una prova decisamente sotto tono del mediano, risucchiato dai centrocampisti viola, completamente fuori giri: una serata tutta da dimenticare e completata con la corsa verso gli spogliatoi. Un segnale di nervosismo in una partita totalmente da dimenticare per lui e per il Napoli. Il combattente del centrocampo, quello per caratteristiche più simile al tecnico azzurro ai tempi di calciatore, sprofonda e contro la Fiorentina fa registrare una delle prestazioni più brutte in assoluto a Napoli. Un’ombra in campo, una prestazione impalpabile per quello che è il suo rendimento abituale: sovrastato anche fisicamente da Castrovilli che lo ha infilato e puntato più volte. Non ha mai vinto un contrasto sbagliando numerosi appoggi.

Allan-Napoli, il rinnovo

Allan è sotto contratto fino al 2023, si sta ragionando sul rinnovo e nell’ultimo periodo ci sono stati spiragli positivi. Ma saranno necessari altri incontri. A gennaio scorso, esattamente un anno fa, il brasiliano venne cercato dal Psg ma poi non se ne fece nulla. Il suo futuro si deciderà a giugno, dipenderà dalle offerte e da quelli che saranno i programmi del Napoli in base a come finirà questa stagione. Allan dopo questa brutta serata proverà a girare subito pagina e a riscattarsi già contro la Lazio in Coppa Italia e poi nell’attesissima sfida di campionato contro la Juve.