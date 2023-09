Serie A - Un Milan adattato alle necessità del momento strappa i tre punti all'Hellas Verona. Il fischio d'inizio della gara di San Siro, valida per il quinto turno di Serie A, è aarrivato con 25 minuti di ritardo rispetto all'orario originario della 15.00. A decidere la contesa e stato Rafael Leao all'8' minuto che, approfittando di un errore in impostazione dei veneti, prende palla e va in porta, a tu per tu con Montipò non sbaglia. Rossoneri in vetta alla classifica a parimerito con l'Inter.