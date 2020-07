AIC, il vicepresidente Calcagno: "L'auspicio è che i protocolli possano essere migliorati. Tamponi? Problema di costi, nessun calciatore si è lamentato"

Ultime notizie. Umberto Calcagno, vicepresidente vicario dell'Assocalciatori è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L’auspicio di tutti noi è che i protocolli siano aggiornati passo dopo passo. Dobbiamo lavorare perché possano essere migliorati; l’ultima parola è sempre della comunità scientifica. I calciatori hanno mostrato la loro professionalità e si sono sempre stati disponibili ai controlli senza problemi. Per i professionisti è un problema di organizzazione e di costi. Per i Dilettanti, se i protocolli saranno come quelli attuali, sarà difficile ripartire. Sugli orari delle partite si è dibattuto molto ma si è trovato un compromesso giusto sia per la salute che per lo spettacolo. È stato fatto uno sforzo da parte di tutti. Giocare poco di pomeriggio ha aiutato tutti”.

Gravina quando parlava dei tamponi da effettuare per i club credo si riferisse soprattutto ai costi. Siamo comunque vincolati alla curva epidemiologica. Nessun calciatore si è mai lamentato dei tamponi"