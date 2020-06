AIC, il vicepresidente Calcagno: "Importante aver spostato gli orari delle partite, calciatori preoccupati per la gestione fisica. Stipendi? Quasi tutte le società hanno trovato accordi"

Napoli calcio - Umberto Calcagno, vicepresidente Assocalciatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Auspichiamo che nelle prossime settimane le condizioni possano migliorare, così da avere anche minori difficoltà nell’attuazione dei protocolli. La criticità della condizione fisica è molto sentito dai calciatori, al pari del nostro intervento sugli orari iniziali che erano stati stabiliti per la ripresa del campionato (16.30, ndr). Il fatto che siano state posticipate è stato un buon passo in avanti, francamente però non c’erano alternative”.

Sulla Coppa Italia: “E’ una soluzione di buonsenso, soprattutto in questa fase di rodaggio per le squadre. Vedremo le big in campo, il modo migliore per riprendere”.

Sulla questione stipendi: “Non credo la situazione possa peggiorare, la ripresa delle attività sancirà anche un riavvicinamento tra le parti. Quasi tutte le società hanno trovato un accordo e credo che tornando a giocare anche gli ultimi ostacoli verranno superati”.