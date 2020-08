Agostinelli: "Boga ideale per Gattuso, ma deve imparare una cosa per coesistere con Insigne. Osimhen? Potenzialmente è fortissimo"

Notizie Napoli calcio. Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Bernardeschi, Under o Boga per Gattuso? Io dico l'esterno del Sassuolo, tra i tre Boga è quello che vedo meglio negli azzurri. Insigne e Boga insieme? Nel 4-3-3 devi insignare a Boga di diventare magari più un centrocampista, sfruttando gli spazi creati da Insigne che si accentra.

Il Napoli ha già preso un giocatore che potenzialmente è fortissimo come Osimhen, adesso vedremo se rispetterà le aspettative in Italia. Di certo il settore offensivo del Napoli si presenterà come molto forte".