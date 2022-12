A Bola insiste, Mourinho ct del Portogallo: previsto un incontro tra l'allenatore e la federazione

Serie A - Il quotidiano portoghese “A Bola” ha iniziato la sua campagna mediatica per supportare l’ipotesi Mourinho alla guida del Portogallo. Ipotesi che per un po’ è stata realmente in piedi, ma che poi si è andata sgonfiando considerando anche l’inflessibilità della Roma ad accettare un eventuale doppio incarico.

“A Bola” però oggi rilancia, con un possibile incontro il 26 dicembre a Lisbona tra Mourinho e Fernando Gomes, il presidente della Federazione portoghese, per provare a convincere il tecnico giallorosso e trovare il modo di sistemare le cose con la Roma.