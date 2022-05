Torino Napoli quote, pronostico e formazioni. C'è una sfida importante in Serie A che mette di fronte Juruc e Spalletti con Torino e Napoli. Si giocherà sabato 7 maggio alle ore 15:00. Su CalcioNapoli24 puoi seguire la guida di quote e pronostici di Torino Napoli, con anche altre informazioni come le formazioni e dove vedere la gara di Serie A.

Pronostico Torino Napoli

Il pronostico Torino Napoli è il segno Over 2,5. Una partita dove ci si gioca non molto per gli obiettivi finali di classifica. All'andata si impose la squadra di Spalletti che vorrebbe ripetersi. Svelate le migliori quote Torino Napoli col pronostico, il segno Over 2,5:

Su Snai è a quota 1.75.

Mentre Admiral e WilliamHill lo offrono a 1.80.

Quota 1.79 su BetClic.

Torino-Napoli: quote, pronostico, formazioni e dove vederla

Quote Torino Napoli

E' possibile seguire tramite CalcioNapoli24 le variazioni di quote Torino Napoli di Serie A. Questo sono i principali bookmakers scelti dagli scommettitori e queste sono le quote offerte riguardo la gara valida per la 36esima giornata di Serie A:

Quote Snai Torino Napoli

Segno 1 per il Torino a 3.50;

per il a 3.50; Pareggio e quindi segno X della partita a 3.60;

della partita a 3.60; Il segno 2 per il Napoli è a 2.20;

Torino Napoli quote BetClic

Segno 1 a 3.46;

a 3.46; Il segno X della partita a 3.47;

della partita a 3.47; segno 2 a 2.07;

Quote WilliamHill Torino Napoli

Segno 1 per il Torino a 3.58;

per il a 3.58; Pareggio e quindi segno X della partita a 3.60;

della partita a 3.60; Il segno 2 per il Napoli è a 2.03;

Quote Torino Napoli Admiral Bet

Il Segno 1 per il Torino a 3.60;

per il a 3.60; segno X della partita a 3.60;

della partita a 3.60; Il segno 2 per il Napoli è a 2.03;

Quote Torino-Napoli

Torino Napoli, dove vederla in Tv e Streaming?

Dove vedere Torino Napoli in tv e streaming? Ecco dove seguire la partita:

La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Torino Napoli si disputerà alle ore 15:00 di sabato 7 maggio 2022. Ecco dove vederla:

07/05/2022 Sabato 15.00 Torino-Napoli DAZN

Formazioni Torino Napoli

Queste le possibili formazioni Torino Napoli con le scelte dei due allenatori Juric e Spalletti. Le probabili formazioni Torino Napoli:

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.