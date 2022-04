Empoli Napoli quote, pronostico e formazioni. C'è una sfida molto importante in Serie A che mette di fronte due grandi amici tra loro, Andreazzoli e Spalletti con l'Empoli il Napoli. La squadra toscana è ad un passo dalla salvezza, gli azzurri cercano ancora di restare aggrappati al sogno scudetto dopo le ultime due gare casalinghe disastrose. Si giocherà domenica 24 aprile alle ore 15:00. Su CalcioNapoli24 puoi seguire la guida di quote e pronostici di Empoli Napoli, con anche altre informazioni come le formazioni e dove vedere la gara di Serie A.

Pronostico Empoli Napoli

Il pronostico Empoli Napoli è il segno Over 2,5. Una partita che può rivelarsi motlo aperta rispetto il risultato dell'andata di 0-1 a favore dei toscani. L'Empoli non vince proprio da quella gara dell'andata, quasi un girone intero, mentre gli azzurri hanno l'obbligo di tornare alla vittoria e giocheranno a viso aperto. Svelate le migliori quote Empoli Napoli col pronostico, il segno Over 2,5:

Su Snai è a quota 1.80.

Mentre Admiral e WilliamHill lo offrono a 1.77.

Quota 1.79 su BetClic.

Empoli-Napoli: quote, pronostico, formazioni e dove vederla

Quote Empoli Napoli

E' possibile seguire tramite CalcioNapoli24 le variazioni di quote Empoli Napoli di Serie A. Questo sono i principali bookmakers scelti dagli scommettitori e queste sono le quote offerte riguardo la gara valida per la 34esima giornata di Serie A:

Quote Snai Empoli Napoli

Segno 1 per l' Empoli a 5.25

per l' a 5.25 Pareggio e quindi segno X della partita a 4.25;

della partita a 4.25; Il segno 2 per il Napoli è a 1.60;

Empoli Napoli quote BetClic

Segno 1 a 5.10;

a 5.10; Il segno X della partita a 4.20;

della partita a 4.20; segno 2 a 1.65;

Quote WilliamHill Empoli Napoli

Segno 1 per l' Empoli a 5.50;

per l' a 5.50; Pareggio e quindi segno X della partita a 4.20;

della partita a 4.20; Il segno 2 per il Napoli è a 1.57;

Quote Empoli Napoli Admiral Bet

Il Segno 1 per l' Empoli a 5.10;

per l' a 5.10; segno X della partita a 3.90;

della partita a 3.90; Il segno 2 per il Napoli è a 1.65;

Empoli Napoli, dove vederla in Tv e Streaming?

Dove vedere Empoli Napoli in tv e streaming? Ecco dove seguire la partita:

La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Empoli Napoli si disputerà alle ore 15:00 di domenica 24 aprile 2022. Ecco dove vederla:

24/04/2022 Domenica 15.00 Empoli-Napoli DAZN

Formazioni Empoli Napoli

Queste le possibili formazioni Empoli Napoli con le scelte dei due allenatori Andreazzoli e Spalletti. Le probabili formazioni Empoli Napoli:

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Insigne, Osimhen, Lozano