Prossima squadra Cristiano Ronaldo: le quote, crollano quelle del Napoli | FOTO

Calciomercato Napoli - Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Manchester United in questa sessione di calciomercato. Il calciatore portoghese è pronto all'addio perché vuole giocare la Champions League. Intanto, spuntano le quote per la prossima squadra di Cristiano Ronaldo.

Prossima squadra Cristiano Ronaldo: le quote

Dove giocherà Cristiano Ronaldo la prossima stagione? Arrivano le quote del possibile trasferimento di Ronaldo al Napoli o ad altre squadre. Crollano quelle di un passaggio in azzurro, che da quota 15 passa a quota 6 negli ultimi giorni dopo le voci circolate:

Manchester United quota 1.85;

Bayern Monaco quota 3.00;

Atletico Madrid quota 3.50;

Chelsea quota 6.00;

Napoli quota 6.00;

Sporting Lisboona quota 9.00;

Altro quota 12.00;

PSG quota 15.00;