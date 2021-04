Pelillo... nell'uovo - Il Napoli vede la Champions, la chiave della rimonta

Aggancio al treno Champions riuscito. Dopo una rimonta iniziata undici giornate fa, con ben 25 punti conquistati, il Napoli aggancia Milan e Juventus ed è terzo per la classifica avulsa. Il traguardo della qualificazione dipende sempre più dagli uomini di Gattuso. La squadra non ha più scontri di alta classifica. Vincerle tutte darebbe la qualificazione all'undici partenopeo. A Torino il risultato sta anche stretto per quanto fatto vedere in campo. Una supremazia netta mentre il Milan perdeva a Roma, sponda Lazio. I rossoneri sono in difficoltà e il Napoli, dopo l'aggancio, punta al sorpasso. L'occasione propizia sarà tra qualche giornata, quando Milan e Juventus si sfideranno in una sorta di spareggio Champions. Il Napoli potrà approfittarne e distanziarsi da una delle due o da entrambe.

Gli azzurri corrono da undici partite consecutive. Venticinque punti e una rincorsa che solo oggi ha portato idealmente il Napoli nei primi quattro posti utili per partecipare alla prossima Champions League. Questo dato rende l'idea dell'enorme cambio di marcia della squadra di Gattuso e anche della forza della concorrenza. Corre il Napoli ma anche le avversarie non scherzano. Gli azzurri, però, sembrano stare meglio di tutte. La chiave principale della rimonta non è soltanto nei recuperi degli infortuni. La squadra sta bene, è arrivata al rush finale in perfetta forma atletica. La scelta dello staff di Gattuso sta premiando per quanto riguarda l'obiettivo primario del club. Il Napoli ha lasciato punti e competizioni per strada in inverno per correre ora. La ripresa degli azzurri sta facendo vacillare anche le remore del club sul tecnico. Non sono pochi a giurare che la società voglia tentare di trattenere Gattuso nonostante lo strappo di alcuni mesi fa. Tuttavia, sono altrettanto pochi coloro che credono ad un ripensamento dell'allenatore. Nulla è scontato ma l'ipotesi che il Napoli debba ricominciare dall'ennesima ricostruzione, dall'ennesimo progetto tecnico, è più che probabile... Vedremo...