IL GIORNO DOPO Napoli-Cremonese: Bereszynski si distrae, Raspadori gira a vuoto e lo spaesato Gaetano

Il giorno dopo Napoli – Cremonese non è un giorno da mandare giù facilmente. Gli azzurri, dominatori incontrastati del campionato, cedono il passo alla squadra ultima in classifica e con ben quaranta punti i meno e salutano prematuramente la competizione tricolore. Peccato. Davvero peccato. Il cammino verso la finale non sarebbe stato proibitivo e il Maradona avrebbe potuto vivere altre serate di gioia e passione.

Il giorno dopo Napoli – Cremonese. Dopo la notte magica contro i bianconeri, Spalletti decide di dare un turno di riposo a tutti i protagonisti. Ne cambia ben dieci, i quali, specialmente ad inizio gara, soffrono non poco. Del resto, insieme, non hanno mai giocato. Neanche nelle partitelle del giovedì. Tenere le distanze e aiutarsi nelle coperture e nelle scalate risulta ovviamente impossibile. Tra i più spaesati, Gaetano. In un ruolo non suo, non riesce a trovare la posizione giusta e nel frattempo, sbaglia anche le cose più semplici per un ragazzo che comunque ha del talento. Gira a vuoto Raspadori. Il terreno pesante non lo aiuta. Non disdegna impegno Bereszynski. Ma corre a vuoto e si addormenterà, malgrado la pioggia battente, sul goal del pari dei grigiorossi.

Il giorno dopo Napoli – Cremonese. Gli azzurri soffrono. Vanno sotto. Ma grazie al Cholito Simeone, la ribaltano nel giro di pochi minuti. Un rapace nell’avventarsi sul pallone nell’azione del primo goal. Torsione da centravanti vero sul secondo. Nella ripresa, alcuni, non abituati ai 90 minuti, iniziano a tirare il fiato. Spalletti li richiama in panca. Pian piano si iniziano a rivedere i reduci della notte magica di contro la Juventus. La squadra tiene bene il campo. Nel finale, purtroppo Bereszynski si distrae e si finisce ai supplementari.

Il giorno dopo Napoli – Cremonese. Gli azzurri li giocano in gran parte in superiorità numerica. Con la complicità di Maria Sole Ferreri Caputi, i grigiorossi continuano a menare in ogni zona del campo. Il Napoli soffre. Spalletti getta nella mischia anche Osimhen. Il nigeriano al primo pallone toccato, rischia di fare goal. Sulla respinta da ottima posizione, Simeone, con un solo tiro, colpisce palo e traversa, mica facile. L’assalto finale non sblocca la situazione. Anguissa ha sul piede il pallone buono. Lo calcia in Curva B. Si finisce ai rigori. Una lotteria. Il Napoli ne sbaglia uno di troppo e saluta la competizione.

Il giorno dopo Napoli – Cremonese. Resta solo da analizzare gli errori e prepararsi per la prossima gara. Sabato, a Salerno, c’è da continuare la marcia in campionato. Guai a sottovalutare l’avversario come ieri sera. Di errore ne basta uno….

Stefano Napolitano