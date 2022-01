Il giorno dopo Juventus-Napoli: il regalo della Befana e le inspiegabili sconfitte con Empoli e Spezia

Ultime notizie calcio Napoli - Il giorno dopo Juventus – Napoli. Dalla calza delle Befana esce una prestazione straordinaria condita da carattere e organizzazione. Una gara che ha mostrato un Napoli, malgrado falcidiato dalle assenze in ogni reparto, pienamente consapevole delle proprie forze e delle proprie idee di gioco. Palla a terra, massimo due tocchi, costante ricerca dello spazio libero per poter ricevere il pallone e grande spirito di sacrificio quando c’era da recuperare tutti dietro la linea della palla. Il fiocco alla calza, l’ha sciolto ancora una volta lui, Ciro Mertens, e sono 142 in maglia azzurra. In questo momento di grande emergenza, è impensabile tenerlo fuori. E’ uno dei pochi che ancora cerca e vede la porta con lucidità.

Il giorno dopo Juventus – Napoli. Reazione inesistente o quasi dei bianconeri allo svantaggio. Ospina inoperoso e azzurri che hanno continuato a difendersi molto alti tenendo il pallone ben lontano dai propri sedici metri non disdegnando puntate alla ricerca del raddoppio. Il pari bianconero arriva a metà ripresa. Un lancio lungo trova MCKennie che, purtroppo in velocità si beve Jan Jesus. Dal suo traversone respinto dalla difesa, Chiesa trova l’angolino con un tiro “sporco”.

Il giorno dopo Juventus – Napoli. Malgrado Allegri, quasi patetico nella conferenza post gara, abbia la possibilità di infilare i campo forze fresche, gli azzurri reagiscono e sfiorano nuovamente il vantaggio. Nel finale l’arbitro dorme e al VAR ancor di più e nessuno vede un calcione rimediato da Di Lorenzo in piena area bianconera. Niente di nuovo. Le gare a Torino contro la Juventus devono per forza di cose lasciare sempre strascichi polemici. Il triplice fischio lascia l’amaro in bocca. Il Napoli avrebbe meritato di più. Il pari, conquistato in piena emergenza e al termine di una settimana non certo facile per tanti motivi, permette agli azzurri di tenere la Juventus a distanza e anzi, risultati alla mano, guadagna sui bianconeri un punto in virtù degli scontri diretti.

Il giorno dopo Juventus – Napoli. Prestazioni come quella di ieri rendono ancora più inspiegabili le sconfitte casalinghe con Empoli e Spezia. Ottimo il rientro di Ghoulam che nella ripresa è cresciuto anche. Sereno e ordinato è apparso Insigne. Mortifero il solito Mertens. C’è solo da continuare così.