IL GIORNO DOPO Cremonese-Napoli: l'attacco di 'Dieguite', lo stretto necessario e la condizione ottimale che manca

Il giorno dopo Cremonese – Napoli. Missione compiuta. Dopo la sbornia della sestina di Champions c’era il rischio di atterrare sulla terra e farsi del male in una di quelle gare che il Napoli, anche in un recente passato, ha spesso sbagliato, lasciando punti sanguinosi. Spalletti cambia lo stretto necessario. Tra gli altri, si rivede titolare per la terza volta Ndombele. Era già accaduto, contro Lecce e Spezia. Sarà un caso, ma due gare in cui gli azzurri soffrirono. L’ex Olympique Lione, ha qualità indiscusse. Tatticamente duttile, gli manca ancora la condizione ottimale e anche ieri si è visto. La linea mediana è troppo importante nell’economia e nel rendimento di una squadra. Ieri quasi mai ad attaccare una seconda palla e purtroppo, anche Anguissa ha tirato il freno e peccato di egoismo quando, preso da un attacco di “Dieguite”, ha provato di sinistro ad infilare l’incrocio dei pali. Pallone in curva e Raspadori, che si smarca come pochi, completamente libero a due metri dalla porta. Si era allo scadere della prima frazione. Era l’occasione per chiuderla anzitempo.

Il giorno dopo Cremonese – Napoli. Il pari dei grigiorossi è una beffa. Dopo la carambola di Amsterdam, arriva anche la carambola di Cremona. Tutto da rifare. Spalletti è più attento rispetto alla scorsa stagione. Getta nella mischia forze fresche e qualità. Ennesima pennellata di questo inizio di stagione di Mario Rui che imbecca Simeone. Il Cholito è scaltro e furbo. Si nasconde sul secondo palo. Sbuca all’improvviso e sale in cielo per infilare Radu. Le migliaia di sostenitori azzurri al seguito esplodono di gioia. Il resto è controllo sapiente e maturo di una formazione pienamente consapevole delle proprie forze. Le ramanzine di Spalletti a Kvara sono servite eccome. Il georgiano regala a Lozano la terza rete e Olivera cala il poker definitivo.

Il giorno dopo Cremonese – Napoli. Per gli azzurri, tra campionato e coppe, ottava vittoria consecutiva. Con quella di ieri, si regalano e regalano ai tifosi, una settimana di beata solitudine in cima alla classifica E’ certamente presto per voli pindarici, ma la determinazione del gruppo, lascia ben sperare. Dopodomani si torna in campo. Il Napoli potrebbe staccare in anticipo il passaggio agli ottavi di Champions. Il sogno continua.

Stefano Napolitano

