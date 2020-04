Giovani talenti nel mondo - Scopriamo Yavuz Kol, il nuovo Mertens che bazzica in Turchia in seconda divisione [VIDEO]

Notizie calcio - Appare sempre più improbabile la ripresa del campionato in corso, e l'intenzione della maggior parte delle squadre di iniziare la prossima stagione non oltre settembre sembrerebbe la più appropriata. Ma bisogna chiedersi in che condizioni avverrà , così come la Fase 2 tanto voluta da alcuni, visto che nella migliore delle ipotesi si avrà un vaccino non prima di dicembre. Quello che sicuro non resterà fermo è il calciomercato che vive già in questi giorni di un discreto fermento. Le voci su Milik, il mercato europeo di Lozano e la scadenza di contratto di Callejon, c'è grande aria di cambiamento nel reparto offensivo. Insigne, Mertens, Petagna, Politano dovrebbero invece far parte del progetto e molti sono i nomi che si susseguono per affiancarli. Dopo Stevanovic del Partizan, Hlozek dello Sparta Praga e Madueke del Psv, talenti proposti in passato nella nostra rubrica e potenzialmente adatti a subentrare ai titolari, oggi vogliamo proporre un giovane che ricorda in molti aspetti proprio Mertens. Si tratta di Ali Yavuz Kol, 1,75m, nato ad Antalya in Turchia, 19 anni compiuti a fine gennaio. Cresciuto nelle giovanili del Galatasaray in cui figura anche l'altro grande talento anno 2002 Erencan Yardimci, ha raccolto presenze in tutte le selezioni delle giovanili nazionali turche dall'Under 14 all'attuale Under 19 in cui ha esordito nel 2018.

IL VISSUTO - In estate è dato in prestito al Tarsus IY, squadra che milita nella 2° Lig Beyaz, il suo score è di 9 goal e 1 assist in 26 presenze da professionista. Yavuz Kol è un attaccante versatile, dotato di ottima tecnica e una buona fisicità. Ama fornire assist, legge molto bene il possibile sviluppo dell'azione. Salta l'avversario con caparbietà, e sul piano realizzativo sfoggia colpi che lasciano a bocca aperta, quel tipo di parabole stupefacenti tracciate numerose volte dal magico Dries Mertens. Ali Yavuz Kol potrebbe vestire il ruolo di alternativa in tutte le posizioni offensive dell'attuale schema tattico, e trasformarsi proprio come Mertens magari fra un paio d'anni in quel grandissimo attaccante atipico con colpi da capogiro.

