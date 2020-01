Giovani talenti nel mondo - Koindredi del Valencia B, il regista francese che studia per diventare il nuovo Karembeu [VIDEO]

Capelli afro e sguardo concentrato per il talento francese Koba Lein Koindredi, classe 2001 cresciuto con il mito di Karembeu. Nasce a Païta in Nuova Caledonia, terra devota ai soldati che partirono per difendere la Francia durante la prima guerra mondiale, proprio in una famiglia di militari. Muove i primi calci nel Es Fréjusienne che poi si fonderà nel 2009 con lo Stade Raphaëlois. Con l'Under 15 si mette in mostra al torneo internazionale di Montereau contro i pariquota del Psg, torneo in cui viene premiato come miglior giocatore. L'anno successivo viene acquistato dal Lens, che si classificherà secondo nel campionato nazionale Under 17 proprio dietro i parigini in cui milita l'altro grande talento Aouchiche. Partecipa all'Europeo di categoria con la Francia e viene inserito negli Under 19 e fa l'esordio con il secondo team del Lens. Attenzionato da molte squadre importanti, ne esce vincitore il Valencia che lo sottrae al fotofinish alla Juventus nello scorso febbraio. Viene utilizzato a metà tra primavera e squadra riserve, tuttavia Koba si allena per molto tempo con la prima squadra.

LE CARATTERISTICHE - Koindredi ha caratteristiche abbastanza simili a quelle del suo beniamino, Karembeu. Utilizzato da mediano o mezz'ala riesce ad avere un ottima visione di gioco. È molto dotato tecnicamente, e da il meglio nelle percussioni centrali, dove il giovane francese dimostra un'ottima progressione e forza muscolare. Peraltro dotato di un gran tiro riesce ad occupare molto bene lo spazio con buoni ripiegamenti difensivi. Un futuro Karembeu? L'allievo ha le carte per superare il maestro.

