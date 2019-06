Giovani talenti nel mondo - 'Facciamo mercato...in attacco': è il momento giusto per prendere Dolberg. Napoli, fiondati su Wilson!

Luglio 1647, Masaniello a capo di centinaia di napoletani entrò nel Palazzo Reale per attuare una delle prime rivolte socio-culturali della storia, il progetto espresso poi nei 23 capitoli di pace di Genoino. La rivoluzione durò poco e infine vide la morte del “Capitan Generale del Fedelissimo Popolo Napoletano”, e la sua successiva venerazione in Europa come simbolo di rivolta popolare, al punto che in Olanda gli fu perfino coniata una moneta.

Luglio 2015, Maurizio Sarri inizia il progetto di rivoluzione calcistica più importante della storia. Amato e seguito per tre anni da tutto il popolo partenopeo, che lo elegge al grado di “Comandante”, arriva quasi a sfondare la porta del Palazzo con in mano il progetto di Adl, ma maledetta fu quella sosta all’albergo fiorentino. Di lì a poco la separazione e la volata a Londra dove è diventato comandante dell’Europa League.

Alcune analogie ma, per intenderci, Sarri alla Juventus sarebbe come se Masaniello fosse andato a vivere a casa del Duca d'Arcos.

Tornando al calciomercato, tesserato Di Lorenzo, sembra molto vicino l’accordo per l’acquisto di Veretout. Potrebbero rivelarsi due ottime idee perché entrambi i giocatori sono forti e funzionali al gioco di Ancelotti. Intanto le parole del presidente rivelano la volontà di agguantare una prima o seconda punta valida, che possa migliorare l’attuale rosa. Ma non sono molti i nomi che possano rendere il Napoli una chiara pretendente al titolo riuscendo a rispettare i parametri di stipendio societari. Abbiamo già menzionato Ismaila Sarr, Nicolas Pépé e Steven Bergwijn, tre giocatori capaci di giocare sulle fasce di centrocampo ma che sono adatti a svolgere un ruolo di seconda punta. Le nostre proposte:

Kasper Dolberg 06/10/1997 (DEN) 1,87m vdm 30mln. L’infortunio di inizio stagione e l'esplosione del nuovo acquisto Tadic, un giocatore rivelatosi qualitativamente mostruoso, ha fatto sì che il gioiellino danese quest’anno sia partito quasi sempre dalla panchina. Nonostante tutto 11 goal e 5 assist per lui nei 25 spezzoni di Eredivisie, con la media di un goal ogni 130 minuti. Questo è il momento per andare a fare un'offerta importante all'Ajax, per quello che per molti potrebbe diventare il nuovo Ibrahimovic.

Harry Wilson 22/03/1997 (WAL) 1,73m vdm 15mln. Appena conclusa la stagione del Derby County con cui ha sfiorato la promozione in Premier League, il giovane gallese dei record sarà di ritorno al Liverpool, che per il secondo anno lo ha dato in prestito. La speranza è che il team di Klopp non si sia accorto del suo sinistro, un'arma impropria. Harry è infatti in grado di calciare parabole alla Pirlo dai calci di punizione e missili stile Zielinski dalla trequarti. Se ne ricorda sicuro Mourinho dopo l’eliminazione in EFL Cup. Sarr, Dolberg e Wilson, 85 milioni per alzare un trofeo.

