FLASHBACK...su Udinese-Napoli: il debutto al 'Moretti' e lo scontro Maradona-Zico, con quella 'Mano de Dios'

Ultime SSC Napoli, un tuffo nel passato di Udinese-Napoli

Il debutto dell’Udinese nel massimo campionato italiano avvenne nel torneo della stagione 1950/51. Il miglior risultato ottenuto in serie A, proprio dal club friulano, è stato il 2° posto conquistato nel campionato 1954/1955. La prima volta che l’Udinese e la SSC Napoli si sono affrontate in serie A risale al 7 gennaio del 1951, era la giornata numero 18 e si giocò sul terreno di gioco dello stadio “Moretti” di Udine e si concluse con la vittoria azzurra col punteggio di 1-0 grazie al gol, al 40°, di Krieziu.

Maradona e quella mano galeotta

Udinese-Napoli, era Maradona contro Zico o Zico contro Maradona dipende dai colori con cui si guarda. Era il 1985, ci fu una mano sospetta, fu la Mano de Dios. Zico si infuriò: «Penso che l’Udinese in questi anni e in questa partita ha dimostrato di essere pregiudicata, tante cose che vediamo tutti, e che e impossibile sudare tutta la settimana, lavorare fare un grosso impegno per arrivare a Domenica arriva uno incapace e ti frega 2 punti e ti frega tanto altro; e una cosa terribile». Minuto 88, Udinese in vantaggio 2-1, Maradona pareggia e su un tiro di Bertoni. Già al 4° c’è il primo gol, grazie a Diego che trasforma imparabilmente all'incrocio dei pali un calcio piazzato da trenta metri. L'Udinese la ribalta, poi cala il gelo...

Queste le formazioni in campo:

UDINESE: Brini, Galparoli, Cattaneo (69` Tesser ), Gerolin, Edinho, De Agostini, Montesano, Miano, (62` Pasa), Carnevale, Zico, Criscimanni. All. Vinicio.

NAPOLI: Castellini, Bruscolotti, Ferrara, Celestini, Ferrarlo, Marino, Bertoni , Favo (67` De Vecchi ), Caffarelli, Maradona, Dal Fiume (78` Penzo ). All. Marchesi.

Maradona-Zico

Il recente passato

Udinese-Napoli, è legata anche al recente passato. Andando a spulciare gli ultimi campionati, notiamo che l’Udinese in casa propria non è mai stata avversario facile per gli azzurri, ma il ricordo più bello è stato lo 0-5 rifilato nella stagione 2007-2008, al prima in serie A dell’Era De Laurentiis. Reja in panchina e la gara del Pocho Lavezzi da incorniciare. La più recente affermazione dell’Udinese in casa contro il Napoli risale alla 31^ giornata campionato 2016/17. In quella occasione arrivò la vittoria dei friuliani per 3-1.Risale al 19 aprile 2014, l’ultimo pareggio a Udine tra gli azzurri e i friulani: 1-1 (39° Callejon, 44° Bruno Fernandes). Poi c'è quel famoso aprile del 2016, il Napoli si giocava speranze scudetto e, invece, al minuto 74′, l’arbitro Irrati estrae il rosso a GonzaloHiguain per un ingenuo fallo (dettato dalla frustrazione) di reazione ai danni di Felipe. L’argentino non ci sta, sbotta e perde completamente calma e testa: inveisce e mette le mani sul petto dell’arbitro. I compagni cercano di placarlo e alla fine riescono in 3 o 4 a fermarlo...lì finirono i sogni di gloria azzurri.

