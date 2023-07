C'era Alessio Zerbin oggi alla seduta di autografo con i tifosi napoletani a Dimaro, nel ritiro SSC Napoli 2023 in Trentino Alto-Adige. Zerbin è uscito insieme a Hirving Lozano per il consueto appuntamento dopo l'allenamento, quando di volta in volta alcuni giocatori del Napoli si concedono ai tifosi per foto e autografi.

Ecco alcuni momenti di Zerbin insieme ai tifosi, e sentite cosa gli urlano! Guarda il video su CalcioNapoli24.