"Vita Indipendente" nel ritiro Napoli a Dimaro! Guardate che progetto stupendo | VIDEO

Progetto per la disabilità, “Vita Indipendente”. Sono arrivati a Dimaro: una settimana di soggiorno in Trentino per assistere agli allenamenti e favorire l’autonomia. Cappelli, zainetti e tanti sorrisi: sono arrivati tutti puntuali all’appuntamento che li ha visti partire per Dimaro, dove ad attenderli ci sono in ritiro i calciatori del Napoli ed un’intera settimana di soggiorno da trascorrere all’insegna della socialità e del divertimento.

Sono una quindicina, in totale, i ragazzi che nell’ambito del progetto “Vita Indipendente” hanno scelto di partire per trascorrere una settimana in Trentino: un sogno per molti di loro che dopo la vincita dello scudetto quest’anno avranno l’occasione di assistere agli allenamenti dei loro beniamini.

Ieri li abbiamo intervistati per raccontare la loro storia e questo stupendo progetto. Guarda il video su CalcioNapoli24.