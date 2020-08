"Vedrai scene anche più calde": Osimhen sorpreso dall'euforia dei tifosi, i compagni gli hanno spiegato una cosa

Ultime notizie Napoli - Quando i due bus del Napoli alle 12,30 sono spuntati nei pressi del quartier generale del club in ritiro, c’erano 500 fan azzurri entusiasti. Tutti gli occhi erano puntati suoi nuovi arrivati, come racconta Tuttosport:

"Rrahmani ma soprattutto Osimhen, apparso molto sorpreso da tanta euforia. «Vedrai scene anche più calde» gli hanno spiegato i compagni. Gattuso ha portato la squadra allo stadio Patini per il primo allenamento della stagione 2020-21.Sgambatura, lavoro atletico e poi un paio di partitine, prima ad una sola porta e poi a metà campo, con l’euforia dei fan per il primo gol di Osimhen, ma anche per la rete straordinaria di Ciciretti"