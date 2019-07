"Un applauso per Sinisa!" Dimaro, solidarietà dei tifosi napoletani a Mihajlovic! Parte il coro: "Sinisa uno di noi!"

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - "Ragazzi un applauso per Sinisa Mihajlovic!", prende iniziativa un tifoso dagli spalti della Tribuna di Carciato per mostrare solidarietà a Sinisa Mihajlovic, che ha fatto andare il mondo del calcio sotto shock. Il tecnico ha annunciato di avere una leucemia acuta. L'allenatore del Bologna, quasi in lacrime davanti a molti giornalisti, ha dimostrato di essere molto forte: "Affronto la malattia a testa alta e sono sicuro di vincerla. Giocherò come ho sempre fatto per vincere. È stata una bella botta, ma sono pronto".

A Dimaro-Folgarida è partito il coro di sostegno per Mihajlovic: "Sinisa uno di noi!", ancora una volta a dimostrare la bontà del popolo napoletano.