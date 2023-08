Ritiro Napoli - Ancora assente Mario Rui che salterà quest’oggi l’amichevole tra Napoli e Girona allo stadio Patini dove sono attesi almeno 6.000 spettatori. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, l’esterno portoghese, che intanto lavora in palestra da solo, ne avrà almeno per un’altra settimana prima di tornare a pieno regime.