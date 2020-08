SSC Napoli, la radio ufficiale - Oggi è atteso a Castel di Sangro l'agente di Meret per chiarire il futuro del portiere. Smentite per Llorente e Younes al Genoa

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ ufficiale, domani arriverà a Castel di Sangro il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Oggi sono aumentate le presenze, c’è la fila per prendere i biglietti all’esterno dello stadio. Non ho conferme sul passaggio di Llorente e Younes al Genoa, ma lo spagnolo non andrà al Benevento perché ci andrà Lapadula e non Balotelli. Mi chiedo come sia possibile che si cominci il 19 settembre tra ritiri e Nations League, ma non si può partire dopo le elezioni? Sta arrivando a Castel di Sangro Federico Pastorello, agente di Meret. Forse verrà per capire cosa fare col suo assistito. Boga? Con una prospettiva di crescita di alto livello può fare la differenza nel Napoli”.