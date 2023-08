Amir Rrahmani strabiliato per l'affetto ricevuto dai tifosi napoletani oggi a Castel di Sangro, nel ritiro SSC Napoli in Abruzzo. Dopo l'allenamento pomeridiano i calciatori sono stati travolti dai cori e dalle grida d'affetto dei tantissimi tifosi del Napoli qui in ritiro al punto che Rrahmani ha estratto il suo telefono per fare foto e video ai tifosi prima di concedersi per selfie e autografi.

