Ritiro SSC Napoli, Tuttosport: 35 calciatori convocati per i tamponi, lunedì l'esito! De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso hanno analizzato la situazione

Calciomercato - La priorità oggi per il Napoli si chiama coronavirus, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“La situazione Covid è stata analizzata ieri anche da De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, probabilmente preoccupati per l’esito del tampone al quale domenica a Castelvolturno si sottoporranno tutti i calciatori del Napoli convocati per il ritiro di Castel di Sangro e sono complessivamente 35. Ci sarà qualche azzurro positivo al coronavirus? La domanda è lecita, vedendo cosa sta succedendo alle altre squadre in prossimità della partenza per il ritiro precampionato. Lunedì mattina si conoscerà l’esito di tutti i tamponi e, di conseguenza, l’elenco dei calciatori che faranno parte della lista in partenza per l’Abruzzo”