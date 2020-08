Ritiro SSC Napoli, dopodomani conferenza De Laurentiis-Gattuso. Stabilito il tetto massimo di mille persone per assistere agli allenamenti

Napoli - Domani al via il ritiro del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Stabilito il tetto massimo di mille per assistere agli allenamenti quotidiani, previa registrazione online su di una piattaforma, per acquisire gratuitamente il posto assegnato (a rotazione e con obbligo di mascherina). Ma altrettanti dovrebbero poter sedere in tribuna (la capienza dello stadio Patini è di oltre 7mila posti) per gustare le amichevoli previste (a pagamento): il triangolare con Castel di Sangro e L'Aquila di venerdì 28 (ore 17,30) e il test col Teramo dell’ultimo giorno (4 settembre, ore 17). Dopodomani conferenza stampa con De Laurentiis e Gattuso”