Ritiro SSC Napoli a Dimaro 2024: ecco il programma ufficiale con tutti gli eventi

Ritiro Napoli Dimaro - SSC Napoli in ritiro a Dimaro dall'11 al 21 luglio! Tutto pronto in Val di Sole per ospitare il Napoli di Antonio Conte. Pubblicato anche il programma ufficiale con tutti gli eventi organizzati dal Napoli in ritiro, con conferenze stampa, partite amichevoli ed eventi serali.

Ritiro SSC Napoli a Dimaro: programma completo

Ritiro Napoli 2024 Dimaro - Ecco il programma completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Dimaro. Attenzione: questo programma non comprende gli allenamenti, che si svolgeranno quotidianamente secondo le indicazioni di Antonio Conte. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre.

Sabato 13 luglio:

Conferenza stampa Antonio Conte al Teatro Dimaro in PIazza Madonna della Pace (evento riservato ai giornalisti)

Domenica 14 luglio:

Evento serale in Piazza Madonna della Pace: 4 giocatori del Napoli incontrano i tifosi del Napoli!

Martedì 16 luglio:

Prima amichevole allo Stadio Comunale di Carciato SKI.IT Arena.

Mercoledì 17 luglio:

Conferenza stampa con un giocatore al Teatro Dimaro in Piazza Madonna della Pace (evento riservato ai giornalisti)

con un giocatore al Teatro Dimaro in Piazza Madonna della Pace (evento riservato ai giornalisti) Serata d'intrattenimento e cabaret in Piazza Madonna della Pace.

Giovedì 18 luglio

Evento serale in Piazza Madonna della Pace: Antonio Conte e lo staff tecnico incontrano i tifosi del Napoli

Venerdì 19 luglio:

Presentazione ufficiale SSC Napoli 2024-2025 con Dj-Set in Piazza Madonna della Pace

Sabato 20 luglio