Castel di Sangro - Mattinata di autografi e foto per 2 azzurri in ritiro nell'Alto Sangro. Dopo tante richieste da parte dei tifosi e dopo che Mario Rui si era fermato a firmare parecchi autografi dopo l'intervista a Radio Kiss Kiss, oggi sabato 30 luglio alle ore 12:00 ci saranno Lobotka e un altro azzurro in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro per firmare autografi e scattare selfie coi tifosi.