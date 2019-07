Ritiro Dimaro, il Napoli prolunga il soggiorno! Lascerà Dimaro il 27, in arrivo gli altri Nazionali

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 10 LUGLIO 2019 - Il Napoli lascerà la Val di Sole nella mattinata di sabato 27 luglio per raggiungere Bergamo da dove volerà ad Edimburgo per la prima amichevole internazionale contro il Liverpool. Si allunga di un giorno quindi la permanenza della comitiva azzurra a Dimaro Folgarida. Un regalo anche per i tifosi che in questi giorni hanno raggiunto il Trentino e potranno così avere un’ulteriore opportunità di vedere al lavoro i propri beniamini nel pomeriggio di venerdì 26 luglio. Da calendario il raduno doveva concludersi con nella mattinata. Ora l’insperato regalo. Ma rimanendo in tema calcistico la Val di Sole si prepara ad accogliere altri due società di livello: venerdì il Venezia inizierà il ritiro a Mezzana mentre sabato il Cagliari raggiungerà Pejo. Sempre sabato il campo di Carciato ospiterà l’esordio stagionale del Napoli contro il Benevento.

Oggi a Carciato è comparso il direttore sportivo Giuntoli che ha osservato in campo le due sedute d’allenamento, colloquiando spesso con Ancelotti. Insomma una fotografia in tempo reale di quanto detto da Ancelotti nella serata di Folgarida. E mentre il lavoro si intensifica è attesa per i prossimi giorni una folta pattuglia di giocatori che stanno terminando le vacanze dopo gli impegni con le Nazionali: venerdì arriveranno a Dimaro-Folgarida Hysaj, Mario Rui, Mertens, Zielinski e Milik, sabato, invece, toccherà a Manolas e Insigne, giovedì 18 l’ultimo sarà Meret mentre Fabian Ruiz, Allan, Ospina, Koulibaly e Ounas rientreranno in gruppo direttamente nel corso del mese di agosto.

Domani sera intanto Piazza Madonna della Pace tornerà a riempirsi con lo spettacolo di Gino Rivieccio in programma dalle 21:15. Un classico spettacolo da sempre molto apprezzato dai tifosi presenti a Dimaro Folgarida. Come le opportunità garantite dalla Val di Sole Opportunity-Trentino Guest Card, che consente, tra l’altro, anche di salire in quota usando gli impianti di risalita di cui la valle è dotata. Ma vi sono molte altre offerte a disposizione alla Card che verrà consegnata agli ospiti della val di Sole, semplicemente soggiornando per almeno due notti nelle strutture convenzionate con la locale Apt. Una manna per i tifosi che in numero sempre crescente raggiungono la Val di Sole. Un regalo da sfruttare velocemente. Ancora qualche opportunità di soggiorno si registra soprattutto per la prima settimana di ritiro.