CASTEL DI SANGRO - Ottavo giorno di ritiro per gli azzurri nell'Alto Sangro. Allenamento mattutino per gli azzurri che preparano la sfida di domani contro il Maiorca. Questa mattina in campo è spuntato anche un gradito ospite della SSC Napoli, il prof. Antonio Giordano, oncologo, patologo e genetista e tifosissimo del Napoli. Clicca su foto allegate per vedere: