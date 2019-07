Ritiro Napoli Dimaro, nessun pullman: giocatori e staff raggiungeranno con i propri mezzo la struttura. Tre appuntamenti con i tifosi già fissati!

Comincia sabato il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida: il nono anno consecutivo che gli azzurri si ritrovano in Trentino per la preparazione precampionato. La novità è rappresentata dall’arrivo di dirigenti, tecnici e calciatori all’hotel Rosatti, quartier generale degli azzurri. Come riporta Il Mattino, nessun pullman, ognuno raggiungerà con mezzi propri la sede del ritiro, l’appuntamento è fissato entro le ore 13, cioè per l'ora di pranzo.

Nel pomeriggio verso le 15 stabilito il primo allenamento allo stadio della frazione Carciato, dove quest’estate, a differenza del passato, si disputeranno tutte e tre le amichevoli in Trentino del Napoli contro il Benevento, il Feralpi Salò e la Cremonese. Non sono previsti, quindi, spostamento a Trento per giocare le partite amichevoli.

Ritiro Napoli Dimaro, gli appuntamenti