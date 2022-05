DIRETTA VIDEO - De Laurentiis: "Ho rifiutato una tournèè in Sud America! A Castel di Sangro previste 3-4 amichevoli con squadre europee". Spalletti: "Mercato? Navighiamo a vista, bisogna mantenere competitività"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 11.30 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, conferenza De Laurentiis Spalletti

A breve inizierà la conferenza stampa di presentazione del ritiro Napoli a Castel di Sangro. Interverrano Aurelio DeLaurentiis, Luciano Spalletti, Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo) e Angelo Caruso (Sindaco Castel di Sangro):

Si apprestano ad entrare in sala Aurelio DeLaurentiis, Luciano Spalletti, Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo) e Angelo Caruso (Sindaco Castel di Sangro). A breve avrà inizio la conferenza stampa dalla splendida location di Palazzo Petrucci:

Prende la parola De Laurentiis: "Questo sarà terzo anno che andremo a Castel di Sangro dopo un primo ritiro in Trentino. Noi abbiamo un accordo per 12 anni, quindi dopo questo ne avremo altri 9. Alcuni si chiedono perchè non facciamo Tournèè internazionali. Ieri Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per 1 milione e centomila dollari, ma ho rifiutato perchè il ritiro è sacro. Si gettano le basi di tutto l'anno, che quest'anno sarà ancora più particolare per i Mondiali. Noi, senza l'Italia ai mondiali, saremo in pieno allenamento e sto cercando di convincere le altre società di intraprendere un campionato straniero per poter allenarci e stiamo esaminando la proposta.

Perchè non voglio andare fuori? Perchè non voglio distrarre i miei sul mercato, nè tantomeno stressare l'allenatore ed i giocatori con spostamenti e voli transoceanici che diventano pesanti ai fini della preparazione. Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio fino al 6 agosto e faremo da 3 a 4 partite con delle squadre europee che ospiteremo. Preferiamo noi pagare dei soldi per farli venire".

Parla Marsilio: "Grazie a tutti per aver scelto l'Abruzzo. Questa è la terza edizione di questo ritiro di 12, che conferma la soddisfazione per la parnership con il Calcio Napoli. Speriamo sia l'anno buono per vedere migliaia di tifosi dopo le prime due stagioni condizionate dal covid".

Ancora De Laurentiis: "Gravina mi ha portato a Castel di Sangro? Non è vero, mi ha portato il sindaco di Roccaraso quando ci portavo la Primavera in ritiro. Mi consigliò Castel di Sangro ed ho scoperto una roba incredibile per il ritiro del Napoli. In pochi giorni abbiamo trovato l'accordo. In questi giorni si parla tanto di Gravina per la questione Bari ma non è così, c'è una cotrapposizione giuridica e vedremo come andrà. Le Federazioni non hanno la capacità di innovare che hanno le Leghe. Chi vuole comandare commette degli errori ed io gli ho rimproverato di non aver fatto niente sulla legge 91, ha solo parlato di playoff e playout senza fare un j'accuse contro il Governo. Chi presiede Federazioni ha bisogno di voti e non prende mai posizioni che possono essere scomode".

Riprende la parola Marsilio: "Vogliamo far conosce l'Abruzzo a chi ancora non ha ammirato le nostre bellezze. Vogliamo unire l'opportunità del ritiro del Napoli per incentivare la promozione turistica e per visitare i nostri ottimi impianti sportivi e non solo. Vogliamo dare una mano a mister Spalletti ed ai giocatori di prepararsi al meglio per arrivare alla vittoria di tanti trofei".

E' il turno di Angelo Caruso (sindaco Castel di Sangro): "Per noi onore avere un club blasonato come il Napoli. Questo ritiro ha infranto il limite territoriale, che con questa esperienza ha sancito come i ritiri si possono fare anche da noi e non solo al nord. Questa scelta è avvenuta in un periodo difficile per l'emergenza sanitaria, ma è venuta fuori la lungimiranza della classe politica per consolidare il futuro turistico e non solo dell'Abruzzo. Con questa esperienza, che andrà avanti per un periodo lungo fin quando ci saranno le condizioni, aprirà le porte a tanti altri ritiri. L'impiantisitica sarà di livello A come sempre, con il nostro stadio che andrà in mondovisione ed ospiterà amichevoli di livello. Abbiamo definito le location per i momenti d'incontro con stampa e giocatori. Speriamo possa essere finalmente un ritiro normale dopo l'emergenza covid".

Torna a parlare De Laurentiis: "La prima volta sono rimasto impressionato ed ho fatto un contratto da 12 anni. Adesso però sarebbe compito delle autorità locali invitare persone straniere nel corso del ritiro, così da fargli capire cosa vuol dire vivere l'Abruzzo in tutto il suo splendore. Bisognerebbe utilizzare la quantità dei followers del Napoli per attirare gente dall'America, dalla Cina ed altre parti per far conoscere ancora meglio quel territorio. Sarebbe l'occasione anche per costruire nuove strutture per aprirsi ulteriormente ad un'internalizzazione. Come a Roccaraso, che ha impianti tra i più importanti e famosi d'Italia ma che sono le stesse da anni".

Tocca a Spalletti: "Confrontarsi con squadre europee nel ritiro? Avere delle amichevoli serve, anche di un certo livello se non hai una squadra mentalmente preparata a capire le necessità. Noi siamo abbastanza maturi che dentro quella fatica è difficile andare a prendere il massimo della condizione fisica e della tensione mentale perchè diventa un completamento. Ma giocare con squadre che danno stimoli in più aiuta, ma noi sappiamo diversificare benissimo le partite. Le tournèè hanno un costo anche fisico, tra viaggi e spostamenti. In passato decisi di non allenare quando c'erano i viaggi, quindi bisogna essere bravi a bilanciare.

Squadra già fatta per il ritiro? Il calcio è un po' cambiato e bisogna essere pronti a navigare a vista. Ci sono momenti in cui si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità, che gia abbiamo iniziato, mantenendo però una squadra competitiva con giocatori forti".