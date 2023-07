Ritiro Napoli, arrivati a Dimaro altri tre protagonisti dello scudetto: Meret, Elmas e Raspadori oggi in campo | FOTO CN24

Ultime notizie Napoli - Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida, con l'arrivo del capitano Giovanni Di Lorenzo che ha svolto i test medici e fisici. Poco prima di pranzo, però, sono arrivati allo Sport Hotel Rosatti altri tre protagonisti: il portiere Alex Meret, il centrocampista Eljif Elmas e l'attaccante Giacomo Raspadori.

Questa mattina il gruppo dopo una prima fase di attivazione e lavoro aerobico si è divisa in due gruppi: mentre un gruppo ha effettuato esercitazione tecnica finalizzata al tiro, il secondo ha svolto lavoro con sagome. A chiusura di sessione lavoro di core-stability a bordo campo. Gaetano, Zedadka e Folorunsho hanno svolto lavoro in piscina. Anguissa, Simeone e Lozano hanno svolto allenamento personalizzato in campo.