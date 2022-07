Ritiro Napoli a Dimaro, domani doppio allenamento in diretta video su CalcioNapoli24

Buone notizie dal ritiro del Napoli a Dimaro. Domani 12 luglio 2022 entrambi gli allenamenti saranno a porte aperte e potrete seguirli in diretta video su CalcioNapoli24.it, sul nostro canale YouTube e sul canale 79 del Digitale terrestre, come sempre in compagnia degli Youtubber Shaleboom e Malato del Napoli, che ci accompagnano qui in Val di Sole.

Ritiro Napoli a Dimaro: il programma di domani

Continua la preparazione atletica pre-campionato degli azzurri sotto gli ordini di Luciano Spalletti. Oggi a Dimaro sono arrivati anche Zielinski, Meret, Anguissa, Ounas e Elmas, che hanno svolto lavoro in palestra e da domani faranno ufficialmente parte del gruppo in ritiro. Dopo il riposo pomeridiano di oggi, per domani è prevista una doppia seduta di allenamento.

Il primo alle ore 10 del mattino

Il secondo alle ore 17 del pomeriggio.

