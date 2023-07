Ritiro Napoli a Dimaro 2023, il programma di oggi su CalcioNapoli24: allenamento nel pomeriggio, stasera il grande evento!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, siamo felici di presentarvi anche quest'anno un ampio palinsesto fra TV, Youtube e i nostri canali social per raccontarvi ogni minuto del ritiro in Val di Sole in Trentino degli azzurri allenati da Rudi Garcia. Ecco allora il programma odierno, con gli appuntamenti su CN24 di lunedì 17 luglio 2023.

Di seguito gli appuntamenti di lunedì 17 luglio in diretta video su CN24TV e su Youtube, chiaramente, col programma giornaliero di CalcioNapoli24 TV (canale 79 del digitale terrestre):