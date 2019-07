Ultimissime calcio Napoli - Entra nel vivo il ritiro Napoli Dimaro 2019. Serata imperdibile quella di domani in piazza Madonna della Pace per tutti i supporters partenopei. Secondo il direttore di Tv Luna Carlo Alvino a rispondere alle domande dei tifosi ci saranno Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas. Tutto in diretta su CalcioNapol24TV canale 296 digitale terrestre, pagina Facebook CalcioNapoli24.it, su youtube Calcionapoli24 e su CalcioNapoli24.it a partire dalle 21:00.