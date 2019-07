Risate con Malcuit, il compleanno di Ancelotti Jr e i quattro attaccanti scatenati: tutti gli scatti della mattinata [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Seduta mattutina del giorno 17, tanto lavoro in palestra e areobico per la squadra di Carlo Ancelotti, poi attacco contro difesa nelle esercitazioni in campo con Lorenzo Insigne, Mertens, Callejon e Milik scatenati nelle sortite offensive. Tante risate durante il lavoro aerobico con Mertens, Malcuit e Hysaj protagonisti. Questa mattina festa in campo anche per Davide Ancelotti, compie 30 anni il vice-allenatore di Carlo.

